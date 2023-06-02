توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق "الكنام" ومعهد الصحة والسلامة المهنية لتركيز مقومات العمل اللائق بالقطاعات ذات الأولوية

أبرم الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" ومعهد الصحة والسلامة المهنية، أمس الخميس، بمقر الصندوق، اتفاقية شراكة تهدف الى تركيز مقومات العمل اللائق بالقطاعات ذات الأولوية.

كما تهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة عن معهد الصحة والسلامة المهنية، إلى إنجاز تدخلات وقائية مشتركة موجهة للقطاعات والأخطار الأكثر تسببا للحوادث والأمراض بمواقع العمل قصد مساعدة المؤسسات على تركيز الإجراءات الوقائية الفنية والطبّية والتنظيمية الكفيلة بضمان بيئة عمل لائقة.

وأكد الرئيس المدير للعام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال المدوري أهمية التعاون بين المؤسستين للتقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك باستغلال الخبرات والتجارب الثنائيّة والآليات المتوفرة لإضفاء النجاعة المطلوبة على التدخلات المشتركة بالمؤسسات.

من جانبه، قال مدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية سامي عروس إن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة لتدعيم الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسات وذلك من خلال تنفيذ برنامج عمل يحتوي على محاور متصلة بالتكوين والإعلام والمساعدة والبحوث والدراسات.



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وحسب آخر تقرير أصدره الصندوق الوطني للتأمين على المرض حول حوادث الشغل في أكتوبر 2022، بلغ العدد الإجمالي لحوادث الشغل المصرح بها لدى مراكز الصندوق من قبل المؤسسات المنخرطة بنظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص 25.612 حادثا خلال سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بــ 3,9 بالمائة مقارنة بعدد الحوادث المصرح بها خلال سنة 2020 الذي بلغ 24.644 حادثا.

وفي المقابل انخفض عدد حوادث الشغل القاتلة العام الماضي إلى 100 حادث مقابل 114 حادث شغل قاتل في سنة 2020.