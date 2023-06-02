الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد "العناصر الوطنية ستراهن على الميدالية الذهبية"

أكد أمين بن عمارة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد، أنّ العناصر الوطنية لمنتخبي الرجال والسيدات ستراهن على الميدالية الذهبية خلال منافسات الدورة الثانية للألعاب الافريقية الشاطئية، التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري.





وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية أجرى خلال الفترة الممتدة بين 24 أفريل و31 ماي الماضيين، 3 تربصات بمدينة الحمامات، مشيرا الى أنّ الاستعدادات للألعاب الافريقية الشاطئية جرت في ظروف طيبة.



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وبيّن أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية، ذكورا واناثا، يملك مستوى فنيا عاليا يؤهله للتتويج بالميدالية الذهبية في الألعاب الافريقية الشاطئة، وضمان التأهل للألعاب العالمية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة بالي الأندونيسية من 5 الى 12 أوت القادم.

وكشف أنّ المنتخب الوطني التونسي في صنف الذكور كان قد تألق بشكل لافت خلال الدورة الدولية لكرة اليد الشاطئية التي انتظمت في شهر مارس الماضي بالحمامات، تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة، حيث تحصل على المركز الثاني في البطولة بعد أن قارع منتخبات أوربية عريقة على غرار فرنسا والسويد.

وأضاف أنّ العناصر الوطنية ستواصل استعدادتها للمحفل الافريقي الشاطئي، من خلال المشاركة في دورة دولية ودية بمدينة الحمامات من 20 الى 22 جوان الجاري، بمشاركة 4 منتخبات في صنف الذكور، و 4 منتخبات في صنف الاناث، قبل الدخول في خوض غمار منافسات الألعاب الافريقية الشاطئية.

وافاد أنّ الجامعة التونسية لكرة اليد وضعت استراتيجية لمزيد النهوض بكرة اليد الشاطئية، من خلال برمجة اقامة أول بطولة وطنية على مستوى الشبان، واجبار كل جمعية رياضية، لها فرع في كرة اليد، على تكوين فريق أصاغر في كرة اليد الشاطئية، و تكثيف المشاركات في الدورات الدولية، في جميع الفئات والأصناف العمرية، قائلا في هذا الصدد انّ العناصر الوطنية من مواليد 2006 و 2007 توجهوا في الساعات الماضية الى فرنسا للمشاركة في دورة دولية ودية ما يؤكد الحص على اضفاء حركية على مستوى التكوين والمشاركات، على حدّ وصفه.

يذكر أنّ منافسات كرة اليد للألعاب الألعاب الافريقية الشاطئية تنطلق يوم 24 جوان و تستمر الى غاية 26 جوان، حسب البرنامج النهائي الذي أعلنت عنه لجنة التنظيم.

كما تجدر الاشارة أنّ عملية القرعة الخاصة بمنافسات كرة اليد لصنفي الرجال والسيدات ضمن الألعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) ستجري يوم الاثنين 5 جوان الجاري بمقر الاتحاد الافريقي لكرة اليد بمدينة أبيدجان الايفوارية.

وأكدت 10 دولة مشاركتها في دورة كرة اليد الشاطئية ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستستضيفها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري وستشارك اربعة بلدان منها في مسابقتي الرجال والسيدات.

وفي ما يلي قائمة البلدان التي ستشارك في منافسات كرة اليد ضمن الدورة الافريقية الشاطئية:

في صنف الرجال: تونس والجزائر وليبيا والمغرب وكينيا والطوغو ومالي ونيجيريا وزامبيا

في صنف السيدات: تونس والجزائر وليبيا ومالي واوغندا