أريانة : تنفيذ قراري إخلاء لعقارين كائنين بمعتمدية سكرة

نفذت السلطات الجهوية، اليوم الخميس، عملية إخلاء العقار الدولي الكائن بدار فضال بسكرة موضوع الرسم العقاري عدد 2155 البالغة ومساحته 2 هك و42 آر50 ص وكذلك العقار غير المسجل "العتق" الذي تبلغ مساحته 5099 م2 والكائن بزاوية شارع فطومة بورقيبة ومدينة الانبار بمنطقة سيدي فرج بسكرة.

وحضرت السلط الإدارية والأمنية بالجهة عملية الإخلاء، التي جاءت تنفيذا لقرارات الإخلاء الصادرة عن والي أريانة بتاريخ 06 فيفري 2023.