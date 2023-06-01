المنستير: تسجيل تطور في عدد الوافدين بنسبة 3ر53 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 6ر83 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة

سجلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 53 فاصل 3 في المائة، و83 فاصل 6 في المائة في عدد الليالي المقضاة من غرة جانفي 2023 الى حدود 20 ماي 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مما يبشر بموسم سياحي "ممتاز"، وفق تعبير المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة.



واكد والي المنستير المنذر بن سيك علي، في تصريح لصحفية "وات" أنّ القطاع السياحي "بصدد تحقيق نسبة تطور ايجابي وفي حال تواصل نفس النسق التصاعدي فإنّ الجهة ستتجاوز ما حققته خلال السنة المرجعية 2019 و2010"، وقال انّ الجهة استعدت للموسم السياحي وبذلت كل ما بوسعها وستواصل الإحاطة لتأمين نجاح الموسم السياحي مع السهر على تأمين تزويد النزل.





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ويوجد حاليا بولاية المنستير سياح من الأسواق التقليدية على غرار فرنسا وألمانيا وايطاليا وانقلترا، بالاضافة الى سياح من أوروبا الشرقية من بينهم سياح من روسيا خاصة وان شركة الخطوط الجوية التونسية "الطيران الجديد" بصدد الاشتغال على السوق الروسية وتتوفر أسبوعيا رحلتين مباشرتين بين سان بيترسبورغ والمنستير، ومثلها بين موسكو والمنستير علاوة على وجود رحلات قادمة من صربيا والمجر والنمسا وايطاليا.



ويشهد مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي عودة رحلات كانت موجودة سنة 2019، حيث حطت رحلة قادمة من رومانيا يوم 30 ماي 2023 في مطار المنستير الحبيب بورقيبة، ورحلة قادمة من فينا بالنمسا يوم 28 ماي 2023 بنفس المطار.



وكان وزير الداخلية كمال الفقي أكد من جهته خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية المنستير بتاريخ 27 ماي 2023 أنّ الوزارة ستستجيب إلى متطلبات إنجاح كامل الموسم السياحي.

