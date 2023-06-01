رئيس الجمهورية يلتقي برئيسة الحكومة ويشير إلى أنّه بالإمكان توظيف أداءات إضافية على من يستفيدون بالدعم دون وجه حق

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى لقائه صباح، الخميس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنّه بالإمكان توظيف أداءات إضافية على من "يستفيدون بالدعم دون وجه حق، بدل رفعه تحت مسمّى ترشيده، بدعم العديد من الموّاد ودون الخضوع لأي املاءات خارجية".
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، التوازنات المالية وسير العمل الحكومي.
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، التوازنات المالية وسير العمل الحكومي.
وأكد سعيد، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلية.
وأعاد رئيس الجمهورية، ما كان ختم به اجتماع يوم أمس الاربعاء ، مع عدد من الأساتذة الجامعيين قول الفاروق عمر بن الخطاب "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
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