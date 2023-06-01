مستحقات الستاغ لدى حرفائها تصل مستوى قياسي ببلوغها حاجز 3200 مليون دينار في أواخر شهر افريل

بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، "ستاغ"، المتخلدة وغير المستخلصة لدى جميع حرفائها، حتى أواخر شهر افريل من هذه السنة ما قيمته 3199 مليون دينار مقابل 2937 مليون دينار مع نهاية سنة 2022



وتعادل هذه الديون المتراكمة حوالي 44 بالمائة من رقم معاملات الشركة التونسية للكهرباء والغاز(عمومية)، البالغ 7275 مليون دينار (م د).





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