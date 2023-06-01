نحو دعم علاقات التّعاون والشّراكة بين تونس وموريتانيا في مجال السّلامة الصحّية

مثل العمل على دعم علاقات التّعاون والشّراكة بين تونس وموريتانيا في مجال السّلامة الصحّية وجودة المنتوجات الغذائيّة بالخصوص أبرز ما تم التطرق اليه خلال لقاء جمع وزير الصحّة علي المرابط أمس الأربعاء بمقرّ الوزارة بمدير عام الوكالة الموريتانيّة للسّلامة الصحّية للأغذية محفوظ بيّة



ويؤدي الضّيف الموريتاني حسب بلاغ وزارة الصحة زيارة عمل لتونس خلال هذا الأسبوع بدعوة من الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة للاطّلاع على التّجربة التّونسيّة في مجال تركيز الهيئة





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وذكر البلاغ أن الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة باشرت مهامّها منذ جويلية 2022 كهيكل رقابي وحيد لكامل مراحل السّلسلة الغذائيّة في تونس والمكلّف بالتصرّف في المخاطر المرتبطة بالأغذية والإعلام عنها





وجرى اللّقاء بحضور المدير العام للهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة محمد الرابحي