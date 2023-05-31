المعهد العربي لرؤساء يطلق برنامج "من التجديد الى التجسيم" لفائدة المؤسسات الناشئة

أطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات برنامج من "التجديد الى التجسيم" رسميا، الأربعاء، خلال ندوة عن بعد بعنوان "سبل دعم المؤسسات الناشئة في تونس".



وينفذ هذا البرنامج، الذي بادرت اليه المنظمة غير الحكومية الدولية "سبارك" ويموله الاتحاد الأوروبي، على مدى 48 شهرا. وهو يرمي الى دعم المنظومات الاقتصادية المحلية والفاعلين في كل من تونس والأردن ولبنان وفلسطين، من اجل مساندة جهود التجديد والتشغيل والنمو الاقتصادي.

وقالت مديرة البرامج صلب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اميرة عكاشة: "الامر يتعلق بدعم ومساندة المبادرات المجدّدة النّابعة من الشباب المبادرين والمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع وتعزيز الفاعلين المتدخلين في منظومة المؤسسات الناشئة وتطوير الاطار التشريعي والقانوني ذي الصلة".



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وأضافت ان نجاح هذا البرنامج سيكون رهين حماس وانخراط الشباب من أصحاب المبادرات، من جهة، وأصحاب القرار وممثلي المنظمات الوطنية المتدخلة، من جهة أخرى.

وبينت المديرة بمؤسسة التمويل "تيسير للقروض الصغرى" اعتدال الشعري، بدورها ان البرنامج المذكور يوفر للشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، في ولايات تونس الكبرى وقبلي وتوزر فرصة لتلقي تكوين ومتابعة ومرافقة بما يؤمن لهم مساعدة تضمن افضل ظروف احداث مشاريعهم او ادارتها.

ويمكن ان يستفيد من هذا البرنامج الشباب باعثي المشاريع او أصحاب أفكار المشاريع في مجالات التكنولوجيات الجديدة او في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المجدّدة والمستدامة.

وأوضحت الشعري ان "مؤسسة "تيسير للتمويل الصغير" ما فتئت، باعتبارها شريكا لبرنامج "من التجديد الى التجسيم" تعاضد الشباب أصحاب المبادرات في مختلف جهات البلاد، لينجحوا في مشاريعهم" مذكرة ان مؤسستها لها اكثر من 30 الف حريف، أغلبهم من الشباب او النساء الذين يمارسون أنشطة في الجهات الداخلية للبلاد.

وتطرقت المكلفة بالبرنامج ضمن "ذي دوت"، صفاء محجوب، بدورها الى الدور المحوري لمختلف الفاعلين بغاية دفع منظومة المبادرة في تونس ملاحظة ان مركز "ذي دوت"، هو اول موقع للتجديد الرقمي وهو يوفر فضاء للتبادل وتقاسم العمل ويجمع في نفس الان الفاعلين في المجالين التكنولوجي والرقمي والمؤسسات الناشئة والمتدخلين العموميين.

واحدث "ذي دوت" او مركز تأهيل ومرافقة أصحاب المبادرات المبتكرة سنة 2021، وهو بمثابة الحاضنة للمواهب الشابة التونسية، من خلال مواكبة وتامين تكوين مجاني لفائدتهم. وقدّم المركز خدماته لما يزيد عن 300 مؤسسة ناشئة عبر 380 ساعة مرافقة، وفق قولها.

في المقابل، اكدت المسؤولة ضرورة تضافر كل الجهود لتذليل الصعوبات التي يواجهها الشبان المبادرون لا سيما بطؤ وتعقد الإجراءات الإدارية.

يذكر ان منظمة "سبارك" موجودة في 14 بلدا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء وهو يتيح فرصا للشباب والنساء وخاصة اللاجئين للعمل وتطوير مؤسساتهم ضمن مجتمعات هشة





