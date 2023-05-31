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تصفيات اولمبياد باريس 2024 - المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات يواجه في الدور الثاني كوت ديفوار او سيراليوني

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 14:36 قراءة: 0 د, 20 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات في الدور الثاني من التصفيات الافريقية المؤهلة الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي كوت ديفوار وسيراليوني حسب ما اسفرت عنه عملية القرعة التي اجراها الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
ويلعب المنتخب التونسي الذي اعفي من خوض الدور الاول مباراة ذهاب الدور الثاني خارج القواعد يوم 23 اكتوبر المقبل وايابا في تونس يوم 31 منه.


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