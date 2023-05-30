المنستير: 15 طالب وطالبة يشاركون في مسابقة أفضل فكرة مشروع مجدّد في البيولوجيا والبيوتكنولوجيا

نظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بمقره، النسخة الثانية من "مسابقة أفضل فكرة مشروع مجدّد في البيولوجيا والبيوتكنولوجيا"، وذلك ضمن برنامج دعم الجودة لتطوير التصرّف الإستراتيجي في المؤسسات، وفق ما أفادت به المسؤولة عن التكوين في مكتب مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير نادية بوزقرو.



وأوضحت بزقرو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المعهد يسعى لتحفيز الطلبة وتطوير مهاراتهم الحياتية وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، وعلى هذا الأساس تمّ قبول جميع المشاركين في هذه المسابقة وفسح المجال أمامهم للاستفادة من مرحلة التكوين في مجال ريادة الأعمال، وكيفيّة إعداد مخطط الأعمال والتواصل، وتقديم مشاريعهم لإعدادهم لبلوغ المرحلة النهائية من هذه المسابقة، والمشاركة في مسابقات أخرى، وذلك بالشراكة مع مركز الأعمال بالمنستير ومحضنة المؤسسات الفلاحية "اكواتاك" بالمنستير، ومحضنة المؤسسات بقصر هلال والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير.

وحسب منسقة المسابقة مريم مراد، فقد وقع في المرحلة النهائية من هذه المسابقة اختيار 11 مشروعا من مجموع 15 مشروعا لطلبة من السنة الأولى إلى مرحلة الدكتوراه، وهي مشاريع مجدّدة تتعلق بالصحة، وتثمين الفضلات والبيئة، في إطار تنمية ريادة الأعمال في البيوتكنولوجيا، وسيتم إسناد ثلاثة جوائز للفائزين تتمثل الجائزة الأولى في حاسوب وآلة طابعة، والجائزة الثانية في حاسوب والجائزة الثالثة لوحة رقمية.



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وأكدت أن المشاركين يحظون بمتابعة بعد هذه المسابقة التي تعدّ فرصة لتكوين الطلبة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مرافقتهم وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل، مشيرة إلى أنّ النسخة الأولى كشفت أنّ "عدد الطلبة الذين واصلوا بلورة أفكارهم قليل جدّا، ومع ذلك يواصل البرنامج مساعدتهم خاصة أنّ لديهم العديد من الأفكار المجددة".