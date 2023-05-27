وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل الى فرنسا يومي 30 و31 ماي 2023

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، زيارة عمل إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي 2023، وذلك بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا".



وستمثّل هذه الزيارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء يوم الجمعة، مناسبة للتباحث حول الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتميزة والتطرق إلى آفاق التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



