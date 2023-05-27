Babnet

وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل الى فرنسا يومي 30 و31 ماي 2023

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 07:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، زيارة عمل إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي 2023، وذلك بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا".

وستمثّل هذه الزيارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء يوم الجمعة، مناسبة للتباحث حول الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتميزة والتطرق إلى آفاق التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267304


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 27 ماي 2023 | 7 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:31 16:07 12:23 05:04 03:17
Babnet
20°
 Babnet28° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1828°-1924°-1924°-1824°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    