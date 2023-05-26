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سوسة : نقل أربع تلميذات إلى المستشفى بعد تعرضهن لاعتداء بالغاز المشل للحركة

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 09:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال المتحدث باسم الحماية المدنية إن أربع تلميذات تعرضن، أمس الخميس بإحدى مدارس ولاية سوسة، لاعتداء بالغاز المشل للحركة من قبل منحرفين مما استدعى تدخلا لإسعافهن ونقلهن إلى المستشفى.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن منحرفين اقتحموا ساحة المدرسة الإعدادية "بن عرفة" بقصيبة الشط سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة واعتدوا على التلميذات بالغاز المشل للحركة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف أن الاعتداء نتج عنه إصابتهن بصعوبة في التنفس وحالات إغماء مما استدعى تدخل فرق النجدة والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة لإسعافهن ثم نقلهن إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد.


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