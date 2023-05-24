Babnet

البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: تونس تحرز برونزية سباق 100م/4 ذكورا واناثا.. وارتفاع الحصيلة الى 17 ميدالية

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 13:25 قراءة: 1 د, 42 ث
      
أحرزت عناصر المنتخب الوطني التونسي على الميدالية البرونزية في سباق 100م/4 خلال نهاية اليوم الثالث من البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، الجارية فعالياتها بملعب ألعاب القوى برادس من 20 الى 24 ماي الجاري، بعد ان احتل المركز الثالث من السباق خلف السعودية والعراق، بزمن قدره 43.18 ث.

كما نسجت سيدات المنتخب الوطني التونسي على منوال الذكور، بتحقيقهن لبرونزية سباق 100م/4 اناث بعد أن أنهين المنافسة في المركز الثالث خلف مصر والعراق بزمن قدره 48.93 ث.

ويأتي ذلك بعد أن تعزز رصيد المشاركة التونسية مساء أمس الثلاثاء بميدالية بذهبية عن طريق مريم صراصرة في منافسات القفز بالعصا، وفضيتين عن طريق سندة قرمة في اطاحة المطرقة و رحاب الظاهري في سباق 3000م موانع، لترتفع حصيلة المشاركة التونسية الى 17 ميدالية محتلة بذلك المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفي ما يلي نتائج منافسات اليوم الثالث وجدول ترتيب الميداليات:

القفز بالعصا "اناث"
1- مريم صراصرة (تونس) 3.20 م
2- سمر رضا منصوري (قطر) 3.10 م

اطاحة المطرقة "اناث"
1 - روان أيمن بركات (مصر) 60.25 م
2- سندة قرمة (تونس) 55.87 م
3 - ندى سليمان عبد النبي (مصر) 55.29 م

سباق 3000م موانع "اناث"
1- خديجة الناصري (المغرب) 10.58.28 دق
2 - رحاب الظاهري (تونس) 10.59.02 دق
3 - نسيمة سماعلي (الجزائر) 11.09.15 دق

سباق 100م/4 "ذكور"
1 - السعودية 40.93 ث
2 - العراق 41.40 ث
3 - تونس 43.18 ث

سباق 100م / 4 "اناث"
1- مصر 47.81 ث
2 - العراق 48.33 ث
3 - تونس 48.93 ث

جدول ترتيب الميداليات
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
1 - المغرب 8 5 4 17
2- مصر 8 2 4 14
3- تونس 4 6 7 17
4 - الجزائر 3 6 7 16
5 - السعودية 3 2 1 6
6- جيبوتي 1 1 0 2
-- قطر 1 1 0 2
8 - البحرين 1 0 0 1
9 - العراق 0 5 3 8
10 - عمان 0 1 0 1
11 - لبنان 0 0 1 1
-- الامارات 0 0 1 1
-- الكويت 0 0 1 1

المجموع 29 29 29 87


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267125


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 24 ماي 2023 | 4 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:29 16:06 12:23 05:06 03:20
Babnet
24°
 Babnet25° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1624°-1724°-1726°-1728°-19
  • Avoirs en devises
    21655,9

  • (23 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =3,08432 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 Mai)   1134,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    