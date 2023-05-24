البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: تونس تحرز برونزية سباق 100م/4 ذكورا واناثا.. وارتفاع الحصيلة الى 17 ميدالية

أحرزت عناصر المنتخب الوطني التونسي على الميدالية البرونزية في سباق 100م/4 خلال نهاية اليوم الثالث من البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، الجارية فعالياتها بملعب ألعاب القوى برادس من 20 الى 24 ماي الجاري، بعد ان احتل المركز الثالث من السباق خلف السعودية والعراق، بزمن قدره 43.18 ث.



كما نسجت سيدات المنتخب الوطني التونسي على منوال الذكور، بتحقيقهن لبرونزية سباق 100م/4 اناث بعد أن أنهين المنافسة في المركز الثالث خلف مصر والعراق بزمن قدره 48.93 ث.



ويأتي ذلك بعد أن تعزز رصيد المشاركة التونسية مساء أمس الثلاثاء بميدالية بذهبية عن طريق مريم صراصرة في منافسات القفز بالعصا، وفضيتين عن طريق سندة قرمة في اطاحة المطرقة و رحاب الظاهري في سباق 3000م موانع، لترتفع حصيلة المشاركة التونسية الى 17 ميدالية محتلة بذلك المركز الثالث في جدول الترتيب.



وفي ما يلي نتائج منافسات اليوم الثالث وجدول ترتيب الميداليات:



القفز بالعصا "اناث"

1- مريم صراصرة (تونس) 3.20 م

2- سمر رضا منصوري (قطر) 3.10 م



اطاحة المطرقة "اناث"

1 - روان أيمن بركات (مصر) 60.25 م

2- سندة قرمة (تونس) 55.87 م

3 - ندى سليمان عبد النبي (مصر) 55.29 م



سباق 3000م موانع "اناث"

1- خديجة الناصري (المغرب) 10.58.28 دق

2 - رحاب الظاهري (تونس) 10.59.02 دق

3 - نسيمة سماعلي (الجزائر) 11.09.15 دق



سباق 100م/4 "ذكور"

1 - السعودية 40.93 ث

2 - العراق 41.40 ث

3 - تونس 43.18 ث



سباق 100م / 4 "اناث"

1- مصر 47.81 ث

2 - العراق 48.33 ث

3 - تونس 48.93 ث



جدول ترتيب الميداليات

الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع

1 - المغرب 8 5 4 17

2- مصر 8 2 4 14

3- تونس 4 6 7 17

4 - الجزائر 3 6 7 16

5 - السعودية 3 2 1 6

6- جيبوتي 1 1 0 2

-- قطر 1 1 0 2

8 - البحرين 1 0 0 1

9 - العراق 0 5 3 8

10 - عمان 0 1 0 1

11 - لبنان 0 0 1 1

-- الامارات 0 0 1 1

-- الكويت 0 0 1 1



المجموع 29 29 29 87





