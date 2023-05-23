الترجي الرياضي يضمد جراحه القارية بثلاثية في شباك اتحاد تطاوين

جدد الترجي الرياضي العهد مع الانتصارات بتغلبه على ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 3-صفر في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس في ختام الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وجاء فوز الترجي الرياضي في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد معين الشعباني الذي خلف نبيل معلول بعد الخروج من الدور نصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية بفضل ثلاثية تداول عليها انيس البدري (37) وفاروق الميموني (72) والاردني محمد ابو زريق (90+3).

ورفع الترجي الرياضي الذي كان انقاد الى الخسارة في مبارياته الاربع الاخيرة بين مسابقتي البطولة الوطنية ورابطة الابطال الافريقية رصيده الى 14 نقطة ليرتقي الى المركز الثالث بالتساوي مع اتحاد بن قردان على بعد 5 نقاط من المتصدر النجم الساحلي في حين تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند 3 نقاط في ذيل الترتيب.



الثلاثاء 23 ماي 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 3 انيس البدري(37) فاروق الميموني (72) محمد ابو زريق (90+3)

اتحاد تطاوين صفر



الاحد 21 ماي 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي (48)

النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (70)



السبت 20 ماي 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي صفر

النجم الساحلي صفر



الثلاثاء 16 ماي 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي صفر

الاتحاد المنستيري صفر



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 19 7 5 1 1 7 2

2-النادي الافريقي 15 7 4 2 1 8 3

3 -اتحاد بن قردان 14 7 3 2 2 9 8

--الترجي الرياضي 14 7 3 1 3 7 6

5-الاتحاد المنستيري 12 7 2 2 3 8 7

6-النادي الصفاقسي 10 7 2 3 2 5 3

--الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5

8-اتحاد تطاوين 3 7 0 1 6 2 16



