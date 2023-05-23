زغوان: أشغال مشروع المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة تبلغ مراحلها الأخيرة (الوالي)

بلغت أشغال مشروع المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة من ولاية زغوان مراحلها الأخيرة، حيث تم ربط أغلب المساكن بشبكة المياه والكهرباء، في انتظار ربط ما تبقى منها خلال الأيام القليلة القادمة، إلى جانب ربطها بشبكة التطهير التي تخضع حاليا إلى تجربة أولية للتأكد من جاهزيتها، وفق ما ذكره والي زغوان، محمد العش، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للانباء.



وأضاف الوالي أن المقاولة المكلّفة تتولى حاليا القيام بأشغال العنصر الأخير من المشروع والمتعلق بتهيئة الأرصفة والطرقات، مؤكدا أن الأشغال ستنتهي قريبا دون تحديد موعد لتسليم المشروع الذي يبقى من صلاحيات وزارة التجهيز والإسكان، حسب قوله.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز كلّفت منذ فترة ممثلا عنها لمراقبة سير الأشغال اليومية ومدى تطابقها مع كراس الشروط وبنود الصفقة، مبرزا أن اللجنة المكلفة بإعداد القائمة النهائية للمنتفعين ستتولى قريبا تحيين القائمة إثر ثبوت اقتناء بعض المرسمين لمساكن، وهو ما سيترتّب عنه تعويضهم بمسجلين في قائمة الانتظار.

يشار إلى أن مشروع المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة، الذي يندرج ضمن برنامج السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان، يضمّ 270 مسكنا (200 مسكن فردي و70 مسكنا جماعيا) بكلفة أشغال تجاوزت 15 مليون دينار ، وهو من المشاريع الكبرى بالجهة الذي تعطل لسنوات لأسباب مختلفة.



