البطولة الافريقية للكرة الطائرة سيدات: لاعبتان تونسيتان ضمن التشكيلة المثالية

اختار الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة لاعبتا النادي النسائي بقرطاج جهان محمد ورغدة بن صميدة ضمن التشكيلة المثالية للبطولة الافريقية سيدات التي اختتمت فعالياتها أمس الاثنين بقاعة نابل.

وأحرزت جهان محمد جائزة أفضل لاعبة ضاربة، بينما تحصلت زميلتها في الفريق رغدة بن صميدة على جائزة أفضل لاعبة استقبال.

وكان النادي النسائي بقرطاج ممثل كرة الطائرة التونسية، قد انهى مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية في المركز الثالث اثر انتصاره على سيدات مولدية الجزائر بنتيجة 3-صفر في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث والرابع الذي احتضنته قاعة نابل، في حين عاد اللقب الافريقي لسيدات الزمالك المصري اثر فوزهن في الدور النهائي على نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-1.



