بنزرت: تطوّر بـ292 بالمائة في عدد المنتفعين بمنح الاستثمار الخاص للفلاحين والبحارة خلال الأشهر الأربعة الاولى من 2023

تطوّر عدد المنتفعين بمنح الاستثمار الخاص للفلاحين والبحارة "صنف ا و ب" بولاية بنزرت، خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الجارية، بنسبة 292 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما جاء في وثيقة تأليفية أعدتها مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت.

وبلغ عدد المنتفعين بمنح الاستثمار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 164 منتفعا من بينهم 138 منتفعا ينشطون في القطاع الفلاحي و16 منتفعا في مجال الصيد البحري وتربية الاحياء المائية، والبقية في مجالات وخدمات التحويل الاولي، باستثمار جملي ناهز 21.5 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

كما تحصّل مجموع المنتفعين على منح تشجيعية من قبل الدولة ناهزت 6.6 ملايين دينار لمعاضدتهم في إنجاح مشاريعهم، وهو ما يمثّل تطورا بـ 229 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.



