إلقاء القبض على مفتش عنه من أجل التآمر على أمن الدولة (بلاغ للحرس الوطني)

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة من ولاية أريانة، بمشاركة الفرقة المركزية الأولى للإستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من القبض على عنصر مفتش عنه، صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش (منشور لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، و 3 مناشير لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل التحيل) .



وجاء في بلاغ نشره المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه بعد استشارة النيابة العمومية، تمت إحالة المظنون فيه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.







