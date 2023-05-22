انطلاق الاختبارات التطبيقية لمادة الاعلامية الخاصة بالباكالويا



تونس 22 ماي (وات)- انطلقت وزارة التربية صباح اليوم الاثنين، في عملية الإرسال الرقمي لمواضيع الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا اعلامية، التي يشارك فيها بداية من اليوم تلاميذ هذه الشعبة.



وأفاد وزير التربية محمد علي البوغديري بالمناسبة ان عملية إرسال هذه الاختبارات شملت 266 مركز امتحان بالبلاد مشيرا الى أن 9288 من تلاميذ شعبة علوم الاعلامية يخوضون اليوم هذه الاختبارات على أن تتواصل الاختبارات مع باقي شعب الباكالوريا الأخرى.



وأضاف في تصريح اعلامي على هامش إشرافه بمقر الإدارة العامة للامتحانات على عملية الإرسال الرقمي للاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا اعلامية، أن هذه العملية تمثل شارة الانطلاقة الرسمية للباكالوريا في شعبة الاعلامية مبرزا أن عملية الإرسال أنجزت بصفة متكافئة في نفس الوقت.



ولفت وزير التربية الى أن عملية ارسال الاختبارات التطبيقية رقميا تخضع للمراقبة من طرف كفاءات المركز الوطني لتكنولوجيات التربية مضيفا أن تقنية الإرسال الرقمي تتيح التخفيف من الكلفة وذلك بالتقليص من استعمال الورق وكذلك في تجنب التنقل لنقل مواضيع الامتحانات.



وعبر عن تطلعه في تعميم تجربة الإرسال الرقمي للاختبارات في امتحان الباكالويا لتشمل جميع المواد مفيدا ان الوزارة تقوم سنويا بطبع أكثر من 13 مليون ورقة في امتحان الباكالويا ويتم قطع أكثر من مليون كيلومتر لنقل معدات الامتحانات.



ونوّه محمد علي البوغديري، بجهود كفاءات الوزارة في إنجاح امتحان الباكالويا مؤكدا ضمان كافة معايير السلامة المعلوماتية واتمام كل الاستعدادات لإنجاح تنظيم الامتحانات الوطنية.



من جهته قال المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي، ان عدد المترشحين الذين يخوضون امتحان الباكالوريا هذه السنة يبلغ 137 ألف تلميذ، مشيرا، إلى أن الوزارة قامت منذ 18 ماي الجاري بإرسال الاختبارات الشفاهية لامتحان التربية الموسيقية.



وأكد الميلي في تصريح اعلامي، ان الوزارة اتمت كافة الاستعدادات لانجاح تنظيم امتحان الباكالويا لسنة 2023 مبينا ان الوزارة تسعى إلى أن تشمل عملية الإرسال الرقمي الاختبارات الكتابية في امتحان الباكالويا بعدما راكمت تجربة استمرت ل6 سنوات متواصلة في إرسال الاختبارات التطبيقية.



