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انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل الكميم بالكاف يسفر عن اصابة مواطن

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أسفر انفجار لغم تقليدي الصنع، بمنطقة الكدية الحمراء بجبل الكميم بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف، اليوم الأحد، عن إصابة مواطن عمره حوالي 60 سنة أصيل المنطقة، أثناء جمعه لمخاريط الصنوبر الحلبي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأنه تم توجيه المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الاسعافات.

وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة، بمباشرة محضر عدلي تحت عنوان "الانتماء الى تنظيم ارهابي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد و زرع آلة انفجارية" .

وذكّر بأنه سبق أن شهدت منطقة الكدية الحمراء انفجار لغمين سنة 2018 أحدهما أصاب مواطنا والثاني بقرة.


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