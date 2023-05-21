باجة: رصد 8 اصابات لاشخاص بمرض الحمى المالطية بتبرسق والدعوة الى عدم اقتناء الحليب واللحوم من مصادر غير مراقبة

دعا المدير الجهوى للصحة بباجة الياس عمار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، المواطنيين الى الحذر وعدم اقتناء الحليب واللحوم من مصادر غير مراقبة، وذلك بعد رصد الهياكل الصحية ل8 حالات اصابة لاشخاص بمرض الحمى المالطية، التى تنتقل من الحيوان الى الانسان بمعتمدية تبرسق.



ورجح عمار ارتفاع عدد المصابين، اعتبارا الى ان ولاية باجة منتجة للحليب وان عددا هاما من المواطنيين يستهلكون الحليب غير المعقم الذى يباع في عديد المحلات والطرقات، واوضح ان من اعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وفقدان الشهية والصداع والام في العضلات والظهر والاعياء، ودعا الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره.



وافاد المدير الجهوي بان الحمي المالطية لا تشكل خطرا على حياة الانسان، الا في بعض الحالات، غير انها تتطلب فترة طويلة من العلاج، حيث يجب اخذ الادوية لمدة ستة اسابيع كاملة.



ودعا الفلاحين الى اعلام الطبيب البيطري واخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعاطى مباشرة مع بقايا الابقار عند الولادة خاصة، كما دعا الى اتباع برتوكولات صحية بسيطة من شانها حماية الانسان من المرض، حتى لا ينتشر، على غرار لبس القفازات وارتداء الكمامة ولبس حذاء يحمي القدمين حتى لا يلامس الجسم التبن وكل ما تلامسه البقرة المريضة، اضافة الى تنظيف المحيط وتعقيمه.



