مونديال الارجنيتن للأواسط ( الارجنتين 2023) : المنتخب التونسي من أجل انطلاقة موفقة وفي البال تالق منتخب الاكابر في "الارجنتين 1978

يستهل المنتخب الوطني التونسي للأواسط غدا الاثنين مشواره في كأس العالم تحت 20 سنة، بكاس العالم بالأرجنتين بملاقاة نظيره الإنقليزي على ملعب سيوداد دي لا بلاتا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.ويتطلع المنتخب المنتخب التونسي، في مشاركته المونديالية الثالثة، بعد غياب 38 سنة، الى تحقيق نتيجة إيجابية وتشريف الراية الوطنية واعادة الانجاز الذي الذي حققه منتخب " الاكابر " في مونديال الارجنتين 1978 وبقي عالقا في مخيلة التونسيين والعرب والافارقة .



ويقبل المنتخب التونسي للاواسط على مونديال الارجنتين 2023 للاواسط بحجم تحضيرات غير كاف .وباستثناء بعض المقابلات مع فرق محلية لم يجر الفريق مباريات تحضيرية هامة تذكر منذ نهاية مغامرته الافريقية الأخيرة بمصر التي تحصل خلالها على المركز الرابع و اعقبها قرار المكتب الجامعي باقالة المدرب عادل السيمي وتعويضه بالمدرب منتصر الوحيشي



وبعد تربص بتونس واصل المنتخب المنتخب الوطني التونسي تحضيراته بالارجنتين التي وصلها منذ اربعة ايام ، وقد اجرى، ثلاث حصص تدريبية الى حد يوم امس .

ولئن يدرك المنتخب الوطني التونسي الذي سيفتقر لخدمات اللاعب آدم قرب للإصابة، أنّ المهمة صعبة فانه يؤمن بحظوظه في تحقيق نتيجة ايجابية اقلها الخروج بنقطة التعادل وذلك رغم فارق الإمكانيات و التجربة مقارنة بمنتخب انقليزي اكثر ظهور في المونديال .ويعد لقاء الغد فرصة للاطار الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين خصوصا على مستوى الدفاع، وذلك بعد حملة الشك التي رافقت مسيرة المنتخب في كأس افريقيا الأخيرة بمصر، اثر قبوله في مبارياته الستة التي خاضها لـ 12 هدف، بمعدل هدفين في اللقاء الواحد، مقابل اكتفاء خطه الأمامي تسجيل 5 أهداف فقط.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي للاواسط سيواجه في لقائيه الثاني والثالث لدور المجموعات تواليا، منتخبي العراق و الأورغواي، يومي 25 و 28 ماي الجاري.

ويشارك في النسخة 23 من المونديال 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات، يتأهل منها الى الدور ثمن النهائي، اثر نهاية دور المجموعات أصحاب المراتب الأولى والثانية من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث من كل مجموعة.



تجدر الإشارة أنّ المنتخب الوطني التونسي للأواسط أقل من 20 سنة، يملك في سجله مشاركتين موندياليتين، الأولى كانت في نسخة 1977 بتونس والثانية في نسخة 1985 بالاتحاد السوفياتي سابقا (روسيا حاليا)، ولم يسبق لنسور قرطاج في كلتا المشاركتين تجاوز الدور الأول.



