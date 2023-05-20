بطولة المانيا: التونسي العيدوني ينجح في التهديف مع انيون برلين رغم الهزيمة ضد هوفنهايم 4-2

نجح متوسط ميدان المنتخب التونسي عيسى العيدوني في التهديف لصالح فريقه اونيون برلين رغم الهزيمة التي تلقاها فريقه مساء اليوم السبت أمام مضيفه هوفنهايم 4-2 وأصبح اونيون برلين بحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة من بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم الأسبوع المقبل لحصد بطاقة التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا بينما نزل غريمه هيرتا برلين إلى الدرجة الثانية في اعقاب جولة اليوم.

وأهدى أونيون، مفاجأة الموسم، مضيفه الهدفين الأول والثاني ليتوقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الرابع متساويا مع فرايبورغ خامس الترتيب والذي انتصر 2-صفر على فولفسبورغ أمس الجمعة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى رابطة الأبطال في الموسم المقبل.

وانتزع هوفنهايم التقدم مستغلا هفوة من المدافع ديوغو ليتي لتصل الكرة إلى إيلاس بيبو ليسدد في المرمى في الدقيقة 22.

وارتكب المدافع البرتغالي خطأ آخر عندما تسبب في ركلة جزاء نفذها أندريه كراماريتش بنجاح في الدقيقة 36.

وقلص أونيون الفارق بضربة رأس قوية من دانيلو دوكي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضغط الفريق الضيف بعد الاستراحة لكنه فشل في استغلال الفرص التي اتيحت له.

وجعل كراماريتش النتيجة 3-1 لهوفنهايم الذي كان بحاجة إلى الفوز لضمان البقاء في البطولة.



و أحرز عيسى العيدوني الهدف الثاني لأونيون في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن مؤنس دبور استغل انطلاق لاعبي الفريق الضيف في الهجوم ليحسم فوز هوفنهايم.

واهتزت شباك هيرتا برلين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع بوخوم وينزل إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 2013.



