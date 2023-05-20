قوافقل قفصة يعود الى الرابطة الاولى و الملعب الصفاقسي الى الرابطة الثالثة

حقق قوافل قفصة عشية اليوم السبت عودته الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك اثر فوزه على جمعية جربة بنتيجة 2-صفر في اطار الجولة الواحدة و العشرين وقبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وجاء فوز "الصعود" لقوافل قفصة بفضل ثنائية صادق بن سالم (42) (51).

ورفع قوافل قفصة رصيده الى 49 نقطة متقدما ب3 نقاط على ملاحقه المباشر نادي حمام الانف (46) ومهما يكن من شان نتائج الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية فان ابناء قفصة قد ضمنوا صعودهم باعتبار افضليتهم على مستوى الاهداف المسجلة في مرحلة الذهاب.

ويعود فريق قوافل قفصة الى بطولة الاضواء بعد غياب تواصل 7 سنوات .

ومن جهة اخرى غادر الملعب الرياضي الصفاقسي بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى الرابطة الثالثة (مستوى الاول) اثر خسارته اليوم السبت امام القلعة الرياضية بنتيجة 1-صفر و تذيله لجدول الترتيب العام للمجموعة الثانية ب15 نقطة.

وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الواحدة و العشرين من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم السبت :



السبت 20 ماي 2023

المجموعة الثانية

ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - الملعب القابسي 2-2

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - مكارم المهدية 2-صفر

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - هلال مساكن 4-صفر

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي - القلعة الرياضية صفر-1

ملعب سيدي بوزيد

قوافل قفصة - جمعية جربة 2-صفر

المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - سبورتينغ المكنين 2-صفر



الترتيب

1-قوافل قفصة 49 21 صعدت الى الرابطة المحترفة الاولى

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2-نادي حمام الانف 46 21

3-الترجي الجرجيسي 40 21

4-شبيبة العمران 31 21

5-الملعب القابسي 26 21

--القلعة الرياضية 26 21

7-هلال مساكن 25 21

8-سبورتينغ المكنين 24 21

-مكارم المهدية 24 21

10-سبورتينغ بن عروس 21 21

11-جمعية جربة 20 21

---------------------------------------------------------------------------------------------

12-الملعب الصفاقسي 15 21 نزل الى الرابطة الثالثة (المستوى الاول)





الاحد 21 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى / باديس بن صالح

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - النجم الرادسي / فرج عبد اللاوي

ملعب بنبلة

النادي البنبلي - امل الرقبة / فراس الفولي

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية / درصاف قنواطي

ملعب قابس

مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين / اسامة بن اسحاق

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - النادي القربي / عزيز فرادي







