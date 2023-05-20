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كاس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يلتحق بمكارم المهدية في النهائي

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نجح الترجي الرياضي في التاهل الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2022-2023 وذلك عقب فوزه مساء اليوم السبت على نسر طبلبة بنتيجة 40-22 في لقاء نصف النهائي الذي احتضنته قاعة طبلبة.
وسيلتقي الترجي الرياضي في الدور النهائي مكارم المهدية الذي تاهل بدوره الى المباراة النهائية اثر فوزه مساء امس الجمعة على ضيفه نادي ساقية الزيت بنتيجة 29-25 في مباراة الدور نصف النهائي الاول.

الدور نصف النهائي
السبت 20 ماي 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - الترجي الرياضي 22-40

الجمعة 19 ماي 2023
قاعة المهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت                     29-25


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