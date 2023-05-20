جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى في تونس و 976 عالميا حسب تصنيف مركز الجامعات العالمية لسنة 2023

احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى في تونس و 976 عالميا و المرتبة 931 في مجال البحث العلمي حسب تصنيف مركز تصنيف الجامعات العالمية لسنة 2023 الذي تم نشر نتائجه مؤخرا، وفق ما أعلنت عنه الجامعة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة.



ولفتت جامعة تونس المنار الى أن مركز تصنيف الجامعات العالمية يعتمد بالخصوص في تصنيف الجامعات والمعاهد على مقاييس التكوين و القدرة التشغيلية ومساهمة الأكاديميين والباحثين.



وأشادت جامعة تونس المنار بالمناسبة بجهود كل من ساهم في هذا التميز الدراسي من طلبة وموظفين وأساتذة وباحثين ومتعاونين.



