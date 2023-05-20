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طه ياسين الخنيسي يتوج بلقب بطولة الكويت مع فريقه الكويت

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 06:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
توج طه ياسين الخنيسي مع فريقه الكويت بلقب البطولة الكويتية لكرة القدم بعد الفوز على نادي العربي بثنائية نظيفة من بينها هدف للمهاجم التونسي في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة لحساب الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الكويت لكرة القدم.
وبعد ان بادر محمد جاسم مرهون بافتتاح التسجيل في الدقيقة 60، تمكن طه ياسين الخنيسي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 76.
وحسم الكويت صراع اللقب بعدما رفع رصيده الى 49 نقطة في الصدارة على بعد 6 نقاط من العربي صاحب المركز الثاني شراكة مع القادسية ب43 نقطة.




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