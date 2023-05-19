وزير التربية ينفي فرضية السنة البيضاء ويؤكد سعي الوزارة على إنجاح السنة الدراسية

نفى وزير التربية محمد علي البوغديري، بعد ظهر اليوم الجمعة، فرضية المرور الى سنة بيضاء، بسبب تمسك نقابتي الاساتذة والمعلمين بقرار حجب اعداد الامتحانات عن الادارة مؤكدا سعي الوزارة على انجاح السنة الدراسية الحالية.



وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات ورشة وطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية بمدينة الحمامات، "لن تكون هناك سنة بيضاء وسيتم العمل على إنجاح السنة الدراسية".



وشدد البوغديري على تقدم المشاورات مع الطرف النقابي للخروج من الوضع الحالي في اتجاه البحث عن الحل، مشيرا إلى ان لقاء جمعه صباح اليوم مع الطرف النقابي للبحث في الحلول الممكنة للوضع.



وطمأن الوزير العائلات التونسية بخصوص مآل السنة الدراسية وسعي الوزارة الدؤوب لإنجاحها، مبرزا أن التلاميذ بكافة مستوياتهم سيتمكنون من إجراء الامتحانات في موعدها المحدد لاسيما وانه سيتم تمكينهم من أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية واستكمال بقية التقييمات.



كما ابرز تواصل الاستعداد للامتحانات الوطنية وتنظيمها في أحسن الظروف، مؤكدا جاهزية الوزارة بكل مواردها المادية والبشرية لضمان حسن سير هذه الامتحانات الوطنية التي ستكون بإشراف الإطار التربوي.



وشدد في كلمة ألقاها بالمناسبة، على ضرورة العمل على توفير بيئة مدرسية سليمة متناغمة مع انتظارات التلاميذ ومجالات تعليمية منفتحة على محيط المتعلمين تساعهدهم على تنيمة مهاراتهم الحياتية المختلفة وتغرس فيهم الشعور بالانتماء للوطن، مشيرا الى إعادة النظر في العلاقة بين الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي بما يحقق التوازن لاسيما وان تجويد الحياة المدرسية أصبح أمرا ملحا باعتبار تسجيل ضعف في مكتسبات التلاميذ في أغلب التعلمات لاسيما الاساسية.



ومن جانبه، أوضح المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي، ان المندوبية الجهوية للتربية بنابل تحتضن بالشراكة مع الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية الورشة الوطنية للمشاريع التربوية والبيداغوجية في الوسط المدرسي التي تتضمن إنتاجات المربين المبدعين في عديد المجالات.



واكد على أهمية هذه التظاهرة التي تنتظم بصفة دورية في مختلف ولايات الجمهورية في تثمين مجهودات المربين والتلاميذ وإثراء الحياة المدرسية والمساهمة في تنمية وعي الطفل بعديد المسائل بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها.



وتتواصل فعاليات الورشة الوطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية في مجالات فنون الروبوتيك والبرمجيات والتربية على البيئة والتنمية المستدامة بالمدارس الابتدائية على امتداد ثلاثة أيام تحت شعار "إبداعات المربين تحقق جودة التربية والتعليم" بمشاركة 52 مشروع تربوي سيتم عرضها في إطار هذه الورشة.



