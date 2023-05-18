النسخة الاولى للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عاما بتونس من 20 الى 24 ماي الجاري بمشاركة 216 رياضي من 17 بلدا

أعلنت الجامعة التونسية لألعاب القوى اليوم الخميس عن مشاركة 216 رياضي من 17 بلدا في النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة التي ستحتضنها تونس من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب ألعاب القوى برادس.



والدول المشاركة في هذه البطولة هي تونس وقطر والسعودية والعراق وعمان والبحرين والكويت واليمن ومصر ولبنان وجيبوتي والصومال والجزائر والمغرب والسودان وليبيا والامارات.



وأكد خالد عمارة رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة بحضور ممثلين عن الاتحاد العربي لألعاب القوى والبطلين الاولمبيين التونسيين حبيبة الغريبي ومحمد القمودي أنّ الجامعة حرصت على ادراج مسابقة للفئة العمرية لأقل من 23 سنة ضمن برنامج المسابقات العربية السنوية للاتحاد العربي لألعاب القوى معربا عن شكره للاتحاد العربي عن تجديد ثقته بتونس من خلال اسنادها شرف تنظيم النسخة الاولى للبطولة بعد تعذر اقامتها بسوريا.

وثمّن خالد عمارة قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بادارجه البطولة العربية ضمن رزنامته الدولية لسنة 2023 لتصبح بذلك من بين المسابقات التي تحسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين مشيرا الى نقاط البطولة العربية تمثل فرصة للرياضين المشاركين لتحسين ترتيبهم العالمي والتأهل لبطولة العالم التي ستحتضنها العاصمة المجرية بودابست في شهر أوت القادم.

ومن جهته، أفاد حبيب بن علي الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى أنّه متيقن من نجاح تونس في تنظيم النسخة الأولى من البطولة العربية لأقل من 23 سنة. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ البطولة ينتظر ان تشهد مستوى فنيا عاليا لا سيما بعد قرار اعتماد نتائجها من قبل الاتحاد الدولي للعبة في نظام التأهيل العالمي قائلا "انّ النجاح هو حليف البطولة قبل أن تبدأ".

كما أعرب عن ثقته في قدرة تونس رفع التحدي واحتضان بطولة العالم لألعاب القوى لتكون بذلك ثاني دولة عربية بعد قطر في 2019 وأول دولة مغاربية وافريقية يقام فيها المحفل العالمي لأم الألعاب. وأردف أنّ نجاح تونس وخبرتها التنظيمية المشهود لها دوليا يجعلها بلا شك قادرة على تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى وهي التي سبق لها ان استضافت بامتياز العديد من التظاهرات القارية والاقليمية والدولية على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001.

ومن جانبه، أكد حمادي بن سعيد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المشاركة التونسية في البطولة العربية ستكون ب40 رياضيا (20 في الذكور و20 في الاناث) مبينا ان حظوظ أغلب العناصر الوطنية وافرة للتألق في البطولة واعتلاء منصة التتويج.

ولفت النظر أنّ البطولة العربية ستكون فرصة لاكتشاف مجموعة من الرياضيين الواعدين مبرزا أنّ العناصر الوطنية لأقل من 23 سنة تمثل نواة منتخب الأكابر والكبريات وستحظى بمزيد العناية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وفي ما يلي القائمة الاسمية لعناصر المنتخب التونسي التي ستشارك في البطولة : (ذكور): مؤنس العبيدي - غسان الحاج صيار - رامي البلطي - محمد الدبابي - عمر الدوزي - ريام معمر - شاكر عفلي - ابراهيم الجريدي - محمد أمين قويسم - أسامة السليماني - أسامة فرحات - محمد أمين عدواني - يحي الناهض - هارون الرحموني - ياسين الشنني - علاء بن حمودة - فادي الزياني - محمد امين بلحسن ومرتضى بوزيان الى جانب رياضي اخر سيتم ادراجه لاحقا.



(اناث): رانيا المزوغي - فاطمة نصر - ايناس بلقاسم - آية ورغي - أمل القشوري - رحاب ظاهري - شيماء مزريقي - أميمة حسونة - جميلة الزغمي - مريم حديدي - سمر دبو - غادة حمداني - مريم صراصرة - شيماء شويخ - سندة قرمة - نسرين لشهب - فرح طليق - زمردة حاجي - مريم السماعلي واسلام الكثيري.



