الحرس الديواني بمدنين يحبط محاولة تهريب 75 ألف حبة دواء مخدر على متن سيارة

كشفت الادارة العامة للديوانة ان الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين تمكنت من ضبط 75 ألف حبة دواء مخدر إثر القيام بدورية في إطار التصدي لتهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.وبينت الديونة التونسية ان العملية تمت من خلال نصب كمين وملاحقة لسيارة رباعية الدفع يقودها مواطن تونسي الجنسية على مستوى منطقة "الطلح " حيث اسفر تفتيشها عن وجود الادوية المخدرة مخفية داخلها وسط كمية من الصناديق المحتوية على بضاعة تتمثل في قبعات .واشارت بعد تحرير محضر حجز في الغرض وقد اذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التّحريات.