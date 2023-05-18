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رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن في اتجاه السعودية للمشاركة في القمة العربية

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 14:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس ،أرض الوطن في اتجاه المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 32 للقمة العربية تنعقد غدا الجمعة بجدة ، وسيتباحث القادة في 32 مشروع قرار أبرزها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ،وأزمة السودان والملف السوري خاصة في ما يتعلق بإعادة الإعمار، والاوضاع في لبنان، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.




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