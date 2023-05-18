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البنك المركزي: انخفاض صافي احتياطي  العملة الصعبة عند 93 يومًا من الاستيراد

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 12:49 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تراجع صافي احتياطي العملة الصعبة مرة أخرى، عند 93 يومًا من الواردات ، أي 21.6 مليار دينار،إلى حدود 16 ماي 2023، مقابل 123 يومًا من الاستيراد (23.5 مليار دينار) ، في 16 ماي 2022، هذا ما ورد في بيانات نشرها الخميس البنك المركزي التونسي.

وبحسب المصدر ذاته، ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 59.7 بالمائة خلال الفترة من غرة جانفي إلى 10 ماي 2023 ، إلى 1.4 مليار دينار.

كما ارتفع دخل العمل التراكمي ، بشكل طفيف بنسبة 6 بالمائة، من 2.5 مليار دينار في 10 ماي 2022 إلى 2.7 مليار دينار في 10 ماي 2023.
في المقابل، تراجعت خدمات الدين الخارجي بنسبة 11.6 بالمائة إلى 2.9 مليار دينار.

كما كشفت أرقام البنك المركزي التونسي عن زيادة حجم إعادة التمويل الإجمالي بنسبة 59 بالمائة، ليصل إلى 15.8 مليار دينار ، حتى 17 ماي 2023 ، مقابل قرابة 10 مليارات دينار ، في نهاية العام نفسه من سنة 2022.




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