ستكون فلسطين ضيف شرف الدورة الثالثة لأيام قرطاج للفن المعاصر التي ستقام فعالياتها من 26 إلى 30 ماي الجاري.



وقد مثلت آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم هذه التظاهرة، محور جلسة عمل انعقدت يوم الثلاثاء بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وبحضور عدد من أعضاء الهيئة المديرة المشرفة على هذه التظاهرة، وذلك بمقر الوزارة.



واطلعت وزيرة الشؤون الثقافية في هذه الجلسة على مشروع برنامج هذه الدورة الثالثة، ومن أهم محطّاتها الفنية والإبداعية لهذا العام معارض وطنية ودولية ومجموعة من الندوات العلمية والورشات وتكريم عدد من الفنانين التشكيليين اعترافا وتقديرا لما قدّموه للساحة التشكيلية على مدى عقود من الزمن.



وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أهمية تثمين قطاع الفن التشكيلي في تونس ودوره المتميّز في الارتقاء بالذائقة العامّة وذلك لما يحمله من ثراء تعبيري في مجال الفنون البصرية والمرئية وما يتميّز به من تنوع في مدارسه الفنية.



