انتخاب ناجي الغندري رئيسا جديدا للمجلس البنكي والمالي

تم انتخاب رئيس مجلس إدارة بنك الأمان، ناجي الغندري، رئيسا جديدا للمجلس البنكي والمالي، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس المنعقد اليوم، الثلاثاء، وذلك خلفا للسيد محمد العقربي.



كما انتخب المجلس المدیر العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، نائبا لرئيس المجلس البنكي والمالي ممثلا لمصلحة البنوك.



وأوضح المجلس البنكي والمالي، في بلاغ له، مواصلة تكليف الرئيس المدير العام لحنبعل للايجار المالي، محمد الهاشمي الجيلاني، بمهمة نائب رئيس المجلس ممثلا لمصلحة المؤسسات المالية.







