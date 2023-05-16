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انتخاب ناجي الغندري رئيسا جديدا للمجلس البنكي والمالي

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 20:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تم انتخاب رئيس مجلس إدارة بنك الأمان، ناجي الغندري، رئيسا جديدا للمجلس البنكي والمالي، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس المنعقد اليوم، الثلاثاء، وذلك خلفا للسيد محمد العقربي.

كما انتخب المجلس المدیر العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، نائبا لرئيس المجلس البنكي والمالي ممثلا لمصلحة البنوك.

وأوضح المجلس البنكي والمالي، في بلاغ له، مواصلة تكليف الرئيس المدير العام لحنبعل للايجار المالي، محمد الهاشمي الجيلاني، بمهمة نائب رئيس المجلس ممثلا لمصلحة المؤسسات المالية.



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