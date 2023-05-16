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نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان ..الاتجاه نحو تحديد التمثيلية بمكتب المجلس وباللجان البرلمانية عبر الية الانتخاب

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 13:05 قراءة: 1 د, 24 ث
      
قال أيمن بن صالح نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب (21 نائبا)، ان التوجهات العامة تشير الى أنه سيتم تحديد التمثيلية بمكتب المجلس وباللجان البرلمانية عبر الية الانتخاب.

وأضاف بن صالح في تصريح اعلامي على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرلمان صباح اليوم الثلاثاء، أن النواب المستقلين غير المنتمين لكتل (38 نائبا)، حاولوا الجلوس فيما بينهم للتشاور والتفاهم بخصوص تمثيليتهم في مكتب المجلس واللجان.

وأوضح أن عددا واسعا من نواب مجلس نواب الشعب لا ينتمون الى احزاب ، ولكنهم اختاروا الانضواء تحت يافطة كتلة أو بقوا غير منتمين للكتل، مشيرا الى أن غير المنتمين للكتل يعملون على ايجاد حلول لتمثيلية نسبية لهم صلب هياكل ادارة مكتب البرلمان أوفي رئاسة اللجان المزمع تركيزها.

وبين نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة أن التوافق بين الكتل والتفاهم صلب الكتل وبين النواب لا ينفي اعتماد الية الانتخاب لتحديد ممثلي هذه الكتل صلب مكتب المجلس أو اللجان .

يذكر انه تم رفع رفع الجلسة العامة للبرلمان صباح اليوم ،بعد حوالي عشر دقائق من انطلاقها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، على ان تستأنف الجلسة اشغالها حال اتفاق النواب سواء المنتمين الى كتل او غير المنتمين على مسألة توزيع الحصص في المسؤوليات لتمثيلهم داخل مكتب المجلس واللجان.

وقال رئيس البرلمان في مفتتح الجلسة العامة، "نترك للنواب مسألة تعيين حصص الكتل في هياكل المجلس، كما سيقع تنظيم الحصص بالنسبة للنواب الذين خيروا البقاء خارج الكتل".من جهتهم طالب عدد من النواب المتدخلين في شكل نقاط نظام، رئاسة البرلمان بالاعلان عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين في مكتب المجلس واللجان.

واضاف بودربالة قوله في رده على هذه المطالب، ان "المجلس سيد نفسه، وانتم من تقررون كيفية توزيع هذه الحصص"، داعيا كل "من يدعي انه يمثل مجموعة، ان يحظى بموافقة كافة الاعضاء وامضاءاتهم على قائمة لتمثيلهم.

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