بن عروس : انتشار نبتة "الشويكة الصفراء" الضّارة بعدة أماكن وجهود مكثفة لمكافحتها (مندوبيّة الفلاحة)

سجّلت مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، خلال الفترة الماضية، انتشارا ملحوظا لنبتة "الشويكة الصفراء" الضّارة بأماكن متفرّقة من الجهة، ما دعاها إلى ضبط تحرّك ميداني وتخصيص فريق مكلّف بالقيام بعمليات القلع والمداواة، والتواصل مع أصحاب المساحات التي لوحظ وجود هذه النبتة الضارة بها.



ووفق تقرير صادر عن إدارة الإنتاج النباتي بالمندوبية، قامت مصلحة حماية النباتات خلال الأشهر الثلاثة المنقضية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة نبتة "الشويكة الصفراء"، بعملية استكشاف لأماكن وجود هذه النبتة حيث تم تسجيل اتساع رقعة انتشارها بعدّة أماكن بالجهة.

وقد تم إحصاء عدد من النقاط بمنطقة الخليدية وعلى طول الطريق من جهة سور الصيدلية المركزية بالمدينة الجديدة وعلى طول الطريق على مستوى المنطقة الصناعية ببئر القصعة، ومن مفترق اليهودية على طول طريق فوشانة، وبأراض بيضاء بكل من جهة فوشانة ومنطقة الرسالة بجهة مرناق.

وقد تمثّلت التدخّلات من قبل فريق المندوبية في القلع والقطع في أغلب الأماكن المكتشفة وبالمداواة وتقديم النصائح اللازمة للفلاحين في حال وجود النبتة وكيفية التعامل معها والقيام بعمليات تحيين لبقية الوضعيات المكتشفة.



يذكر أن "الشويكة الصفراء" هي نبتة ضارة يصل عمق جذورها إلى المترين وتعتبر من الأكثر الأعشاب ضررا وانتشارا وتتسبب في تراجع مردودية الانتاج وجودته لافرازها مواد تؤثر على نمو المحاصيل إلى جانب التقليل من خصوبة الأرض، وتتكاثر بالجذور والبذور وتمنع نمو الزراعات بشكل طبيعي.



