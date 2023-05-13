منتوجات قبلاط محور الدورة الثانية للملتقى الجهوي للفنون والمعارف التقليدية بباجة

انطلقت يوم الجمعة بمدينة قبلاط، الدورة الثانية للملتقى الجهوي للفنون والمعارف التقليدية بباجة، والتي تهدف إلى الترويج للصناعات التقليدية والمنتوجات المميزة لمعتمدية قبلاط، على غرار صناعة الجلود والخشب والنسيج، وسيتم بالمناسبة تنشيط المدينة بعروض موسيقية وفنية راقصة وتنظيم ورشة حية لصناعة الألبان بالطريقة التقليدية وجز الخرفان.



وقد أكد عبد الستار المحرزى المندوب الجهوى للصناعات التقليدية بباجة، أن الدورة الثانية لملتقى الفنون والحرف والتى تتواصل من 12 إلى 18 ماي الجاري، تتميز بأنها مزيج بين المنتوج التقليدي والمنتوج الفلاحي، مذكرا بأنه تم اختيار مدينة قبلاط لانطلاق الملتقى، نظرا لتحصلها على جائزة الشباب للصناعات التقليدية في اختصاص الجلود. ولاحظ أنه تم بالمناسبة التخفيض في سعر لحم الخروف إلى 25 دينار، للترويج لإنتاج الخروف بهذه المنطقة ولتمكينها من الترويج لإرثها الحضاري ومنتوجاتها ومأكولاتها التقليدية.



بدورها قالت هالة بن سعد، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بباجة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الافتتاح الرسمي لملتقى الحرف التقليدية والمعارف، تم من قبلاط، لتسليط الضوء على نجاحات حرفييها ودورهم في إدخال هذه الحرف في الدورة الاقتصادية وذلك في فضاء مفتوح للعموم بشوارع المدينة، قصد التثمين أكثر ما يمكن لصناعاتها التقليدية والمحلية.



من جهته اشار لزهر الرياحي، وهو حرفي في صناعة الجلود في تصريح ل(وات)، إلى أن صناعة الجلود قد تطورت بهذه المنطقة التى تعرف نشاطا مكثفا لتربية الماشية وأنه يتم تحويل الجلود إلى زرابي وأثاث وهدايا وأن جلد قبلاط أصبح مشهورا على المستوى الوطنى والعالمي.



وقال على بن سالم، مختص في صناعة التحف التقليدية بقبلاط، إن المولعين بهذه التحف يقصدونه من كل مكان، معبرا عن افتخاره بالمساهمة فى التعريف بقبلاط.



أما عبد الستار الشواشي الذى يمتلك 60 ألف قطعة من الأثاث والقطع التقليدية، فقد دعا وزارة الشؤون الثقافية إلى تبني متحفه بمنطقة شواش، للمحافظة على هذه الذاكرة من الاندثار.



من ناحيته أفاد معتمد قبلاط، نوفل النفزى بأنه تم تشريك كل الفاعلين في هذا الملتقى للتعريف بثروات هذه المعتمدية وخاصة منها الفلاحية والتأسيس لمبادرات تنموية هامة.



يُذكر أن الدورة الثانية لملتقى الفنون والحرف بباجة تندرج فى إطار شهر التراث الذى ينتظم تحت شعار "تراثنا موروث حضاري ومورد اقتصادى" وتتضمن سوقا للمنتوجات التقليدية والحرف اليدوية وورشات حية للحرف التقليدية والابتكار وتهذيب الجلد والنحت على الخشب وتذوق الأكلات التقليدية وعرض لكرنفال الشوارع وفرق السلامية وعرض للأدوات الفلاحية التقليدية ولمنتوجات مشتقات الحليب ولمشتقات الفخار والمنتوجات الغذائية التقليدية (العولة) بقبلاط.



ويتواصل الملتقى خلال الأيام القادمة، بمدينتي باجة وعمدون، بعروض للمنتوجات والحرف التقليدية وعروض موسيقية، ليختتم يوم 18 ماي بندوة علمية جهوية حول التراث المادي لمدينة باجة والمسلك السياحي للمدينة.



