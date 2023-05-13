الهلال يتوج بلقب كأس ملك السعودية للمرة العاشرة في تاريخه

🎬 في عروس البحر الأحمر.. الأزرق موجه عاااالي 🏆🌊 💙#الهلال_٦٦بطولة pic.twitter.com/foL6cHtzWm — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 13, 2023

وانتهى اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).وسجل الفرنسي عبدالكريم يودا هدف التقدم للوحدة في الدقيقة (36) فيما أدرك علي البليهي التعادل للهلال في الدقيقة (90+9).ويدين الهلال بالفضل في فوزه بالمباراة واللقب إلى حارسه عبدالله المعيوف الذي تصدى إلى ثلاث ركلات ترجيح فضلا عن قيامه بنفسه بتسديد الركلة التاسعة التي حسمت المباراة لصالح فريقه.واللقب هو الثاني للهلال في مسابقة كأس ملك السعودية على حساب الوحدة في ثاني نهائي يجمعهما بعد الأول قبل نحو 64 عاما والذي انتهى وقتها لصالح الهلال (3-2).كما أن اللقب هو العاشر للفريق في مسابقة كأس الملك ليفك الشراكة مع الاتحاد (9 ألقاب) ويصبح ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب خلف الأهلي الذي يملك الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.وتعد بطولة كأس الملك من أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى في عام 1957 واستمرت حتى 1990، ثم توقفت 18 عاما قبل أن تعود من جديد في عام 2008.