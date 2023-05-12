القصرين: تواصل مجهودات البحث عن امراة جرفتها سيول وادي القصيبة بجدليان

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي، تواصل مجهودات وحدات الحماية المدنيّة بالجهة للعثور عن امرأة جرفتها مساء أمس الخميس، سيول وادي القصيبة في منطقة ''فج تربح'' التابعة لمعتمدية جدليان من ولاية القصرين .



وأوضح العافي في تصريح ل"وات" أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية للبحث عن المرأة البالغة من العمر 55 عاما ، مبرزا أنها كانت بصدد رعي ابقارها، وحاولت عند تهاطل الأمطار، قطع الوادي بعد أن تمكنت الابقار من قطعه بسلام، غير أن السيول جرفتها بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي، وفق ما أكده له عدد من عائلة المفقودة.



من جهته، أكد معتمد جدليان، محرز الطاهري في تصريح ل(وات) ان فيضان وادي "القصيبة" الرابط بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين، تسبب في جرف امرأة اصيلة المنطقة عندما كانت بصدد رعي قطيع ابقارها (4 ابقار)، واضاف أن أعوان الحرس الوطني بجدليان وتشكيلتين من الحماية المدنية من سبيطلة وتالة، تجندوا للبحث عن المفقودة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع السلط المحلية في معتمدية الروحية التابعة لولاية سليانة المجاورة لمعتمدية جدليان، للمساعدة في عملية البحث بإعتبار ان الوادي يمرّ منها.



يذكر ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بالقصرين في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ.



