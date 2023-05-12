سليانة: إنطلاق أولمبياد العلوم الفيزيائية في دورتها الأولى

انطلقت اليوم الجمعة، بمعهد ابن خلدون بولاية سليانة، أولمبياد العلوم الفيزيائية في دورتها الأولى، بمشاركة 18 تلميذا وتلميذة من المرحلة الاعدادية (مستوى تاسعة أساسي) و37 تلميذا وتلميذة من المرحلة الثانوية (مستوى ثالثة ثانوي)، وفق ما افاد به المتفقد العام للتعليم الإعدادي والثانوي(اختصاص علوم فيزيائية) رشيد الدريدي "وات"



وأضاف الدريدي أن مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالجهة ضبطت مختلف الاستعدادات لهذه الدورة منذ شهر جانفي المنقضي ليتم إختيار التلاميذ ممن لديهم المرتبة الأولى في العلوم الفيزيائية بالمعاهد الثانوية في شعب العلوم التقنية والرياضيات والعلوم التجريبية، والتلاميذ الأوائل في العلوم الفيزيائية في السنة التاسعة منذ بداية السنة الدراسية، وأكد أهمية هذه التظاهرة في ترغيب التلاميذ في مادة العلوم الفيزيائية معربا عن الامل في ان تكون الأولمبياد في دورتها القادمة إقليمية أو وطنية



واستحسن من جهته، متفقد العلوم الفيزيائية بولايتي نابل وزغوان، محمد الريابي ظروف إختبارات الأولمبياد الجهوية بولاية سليانة، مضيفا أنه سيتم تنظيمها بولايتي نابل وزغوان بإعتبار أهميتها العلمية



وكشف المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش أن تظاهرات علمية وثقافية تلمذية متزامنة ستنتظم اليوم بالجهة بما في ذلك الملتقى الجهوي للكورال بالمدارس الابتدائية في الفترة الصباحية وملتقى الإبداعات التلمذية لمختلف المؤسسات الإعدادية و المعاهد الثانوية بمشاركة عدد هام من المؤسسات التربوية في الفترة المسائية.



