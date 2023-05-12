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البنك الوطني الفلاحي يسجل أرباحا تقدر بنحو 159،250 مليون دينار خلال السنة المالية 2022

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 14:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجل البنك الوطني الفلاحي أرباحا تقدر بنحو 159،250 مليون دينار، خلال السنة المالية 2022، وفق وثيقة نشرتها بورصة تونس تتعلق بالجلسة العامة العادية، التي ستنعقد في 29 ماي 2023.


وذكرت الوثيقة ذاتها، بأن البنك قرر عدم توزيع أرباحه لسنة 2022 ، مقابل إصدار البنك لواحد أو أكثر من القروض الرقاعية في حدود مبلغ إجمالي قدره، 200 مليون دينار، وفق مقترح مجلس الإدارة.


يذكر أن الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا احتمالات استرجاعها)، بلغت في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، وفق القائمات المالية للبنك لسنة 2021. ويأتي هذا التصنيف على معنى منشور البنك المركزي عدد 91 -24 لسنة 1991 المنقح بالمنشور عدد 02 -2022 المؤرخ في 4 مارس 2022.



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