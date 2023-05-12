جامعة تونس المنار توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتين من الجزائر

أبرمت جامعة تونس المنار اتفاقيتي تعاون مع جامعتين من الجزائر هما جامعة "العربي بن المهيدي" بأم البواقي وجامعة "صالح بوبنيدر" قسنطينة 3 في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حسب بلاغ أصدرته اليوم الجمعة جامعة تونس المنار.



وأضاف بلاغ جامعة تونس المنار أن هذا التعاون يشمل بالخصوص دعم الإشراف المشترك على مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومنح شهادات مزدوجة واعداد برامج تخص دعم حركية إطار التدريس والطلبة والإداريين.



كما يشمل التعاون مع الجامعتين الجزائريتين أيضا تنظيم الملتقيات وتشجيع الشراكة في كل ما يتعلق بالمنشورات الجامعية العلمية والبيداغوجية بين الطرفين الى جانب المشاركة في طلبات العروض الثنائية لتمويل مشاريع البحث المشتركة وتحيين أولوياتها وتوسيع مجالاتها ودعم مواردها المالية.



ولفت البلاغ الى أن جامعة تونس المنار تسعى بالخصوص من خلال اتفاقيتي التعاون مع الجامعتين الجزائريتين إلى وضع إطار تنظيمي لاستقبال الباحثين ما بعد الدكتوراه بمؤسسات البحث العلمي بكلا البلدين فضلا عن دعم تبادل الخبرات عن طريق دورات تكوين في مجال تثمين البحث والاستعمال الأمثل للتجهيزات العلمية ودعم المشاركة الثنائية في برامج البحث الممولة في إطار التعاون متعدد الأطراف.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الأنشطة العلمية والأكاديمية المتفق عليها في إطار اتفاقيات خصوصية.



جدير بالاشارة الى أن توقيع الاتفاقيتين كان على هامش زيارة أداها رئيس جامعة تونس المنار إلى الجزائر من 6 إلى 8 ماي الجاري.



