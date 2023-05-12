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بطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة - اليوم الاول - فوز مستقبل المرسى على نادي البحرية النيجيري 3-0

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز مستقبل المرسى مساء يوم الخميس في اليوم الاول من منافسات بطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة التي تقام منافساتها في مدينتي قليبية والهوارية على نادي البحرية النيجيري 3-0 تفاصيلها (25 – 15) و(25 – 20) و(25 – 22)..

ويذكر ان فريق مولدية بوسالم الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية في هذه المسابقة القارية يستهل اليوم مشاركته في البطولة بملاقاة نادي المعهد الوطني للشباب والرياضة الايفواري بداية من الخامسة والنصف مساء.

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