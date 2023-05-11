المنستير: تصاميم مبتكرة لطلبة الماجستير بالمعهد العالي للموضة خلال ورشة تكوينية لتصميم "منتوجات البحر"

تم، في إطار برنامج "تونس الإبداعية" لتطوير قطاع الصناعات التقليدية والنسيج عبر تصميم منتوجات البحر، التي سيقع إنتاجها وتسويقها في السوق المحلية والسوق الدولية، تنظيم ورشة تكوينية لتصميم هذه المنتوجات، نظمها طيلة يومين، قسم تصميم النسيج والموضة بالمعهد العالي للموضة بالمنستير بالتعاون مع مجمع النسيج التقليدي بالساحل، وفق المشرف على التكوين والتظاهرات بالمعهد أنيس كريم.



وتستهدف هذه الورشة، التى اختتمت امس الاربعاء، بالمعهد العالي للموضة، لفائدة 10 من طلبة الماجستير اختصاص مكملات الموضة، الى التقريب بين الطلبة والمهنيين، وسيقع على تخصيص جوائز لأفضل الأعمال، تشجيعا للطلبة، حسب المنسق الجهوي لبرنامج "تونس الإبداعية" في إطار مجمع النسيج بالساحل أنيس الأسود.



وبين الاسود ل"وات" ان العمل متواصل في إطار برنامج "تونس الإبداعية" مع الحرفيين في قطاع النسيج والطلبة وجميع المتدخلين لتطوير قطاعات الصناعات التقليدية وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع، واشار إلى أنّ البرنامج في هذا المجال انطلق منذ سنة 2020 وسيتواصل إلى غاية 2025.



وتولت الخبيرة الدولية في التصميم وتنمية المنتوجات ايمانويال بونسان سافينيا، تأطير الطلبة خلال هذه الورشة التي تعدّ مواصلة لورشة أولى انتظمت خلال السنة الجامعية الفارطة بمشاركة 12 طالبا وطالبة ضمن مشروع يتواصل تنفيذه في الفترة 2021-2024.



وبيّنت الخبيرة للطلبة، أهمية معرفة مآل المنتوج المراد تصميمه، وأدق مكوّنات المنتوج، والمنتوجات القابلة للانجاز والتسويق، حيث صمم الطلبة خلال هذه الورشة، مجموعات من الحقائب الشاطئية التى يزداد الطلب عليها خاصة خلال هذه الفترة اي في موسم الصيف، ويمكن انجازها من قماش الفوطة أو قماش من نوع "الجاكار"، وهو مشروع في الظاهر بسيط غير أنّه يتطلب الاهتمام بدقائق الأمور، وتصميم الرسم، وانجاز الحقيبة الشاطئية، وتحديد الحريف المستهدف، وفق ذات المصدر.



