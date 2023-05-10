حركة النهضة تقرر رفع شكاية جزائية ضد منجي الرحوي

قررت حركة النهضة اليوم الأربعاء رفع شكاية جزائية عاجلة ضد امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي ، و ذلك على خلفية البيان الذي أصدره وما احتواه من "اتهامات مجانية للحركة والتحريض عليها " وفق تعبيرها



وحمّلت الحركة الرحوي "مسؤولية ما ينجر عن ادعاءاته التي وصفتها ب"الكاذبة" من تحريض على حركة النهضة وتهديد لسلامة مناضليها".

كما ذكرت النهضة بأن" الرحوي، شخص غير ذي صفة ومطرود من حزبه ولم يبقَ له من دور سوى الكذب على حركة النهضة والإفتراء عليها، والعمل على ضرب أسس التعايش بين التونسيين"



واعتبر الوطد (شق منجي الرحوي) في بيان له تعلق بالتنديد بالاعتداء الذي جد بجربة مساء أمس أن هذه العملية "المشينة" تعد "حلقة أخرى من حلقات استهداف البلاد منذ صعود حركة النهضة الاخوانية إلى الحكم في تونس"، وما رافق ذلك من نشر للارهاب عبر اختراق أجهزة الدولة، وتشكيل عصابات أمنية موازية وتنصيب نقابات أمنية موالية، وفتح مراكز تدريب وشبكات تسفير ومراكز إعلامية خاصّة، وإغراق البلاد بالسلاح والمال الفاسد والمشبوه، فضلا عن نشر ثقافة التكفير

والقتل"، حسب تعبيره

كما أشار الى" أنّ هذه العملية المشينة تتزامن مع بداية تعافي البلاد والشروع في المحاسبة القضائية لرموز الإرهاب والمتواطئين معهم وعلى رأسهم أمير جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي وهو ما يُؤكّد مرّة أخرى لجوءهم إلى العنف كلّما ضاق الخناق عليهم مثلما كان يقول الشهيد شكري بلعيد" على حد تعبير نص البيان.

ليلى









