كونكت: العملية الإجرامية بجربة تستهدف تونس وعلاقاتها الخارجية وكسب المعركة ضد الإرهاب مسؤولية كل التونسيين

اعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" ان "العملية الإجرامية" التي جدت بجربة تستهدف تونس وعلاقاتها الخارجية وقطاعات اقتصادها الحساسة ومواطن رزق عدد كبير من أبنائها.



وأفادت في بلاغ لها الاربعاء ان هذه "الهجمات الجبانة تترجم هزيمة الإرهاب في بلادنا وتشدد على فشلها في مس اركان الاستقرار بالبلاد التونسية امام النجاحات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية وجيشنا الوطني في محاربة الإرهاب بجميع انواعه ومصادره".

وذكرت منظمة الأعراف بأن "كسب معركتنا المتواصلة ضد الإرهاب بجميع انواعه تمثل مسؤولية جميع التونسيين" داعية لمزيد اليقظة والتعاون ودعم مجهودات الجيش وقوات الأمن المناضلة مؤكدة ان "البلاد التونسية كانت ولازالت ارض السلام والتسامح، وفق نص البلاغ.



يذكر ان عون أمن قام أمس الثلاثاء بجربة بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط المعبد حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.



وأسفرت العملية عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وفق بلاغ الوزارة. كما أكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون أمن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.

ديجه







