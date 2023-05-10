الاتحاد العام التونسي للشغل يدين هجوم جربة ويدعو الى وضع استراتيجية لمعالجة تداعياتها الاقتصادية

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، "بشدة الهجوم الخسيس" الذي جد مساء أمس الثلاثاء بجزيرة جربة تزامنا مع زيارة الغريبة والذي أسفر عن استشهاد أمنيين ووفاة زائرين وإصابة عدد من الأمنيين حسب ما جاء في بيان له.



وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التوظيف الذي عمدت إليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية والدوائر الخارجية تصنيف ما وصفها بـ "الجريمة الإرهابية النكراء"، باطلا ضمن ما يسمّى زورا بمعاداة السامية قصد الإساءة إلى تونس، حسب ما جاء في نص البيان .



ودعا اتحاد الشغل كذلك إلى الاسراع بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة آثار هذه العملية "الإرهابية" والحدّ من تداعياتها الاقتصادية حسب نص البيان.



كما أعرب عن تقديره للنجاعة والسرعة التي جابهت بها القوات الأمنية "الإرهابي"، داعيا في نفس الوقت السلط إلى مزيد اليقظة وإلى تدارك أيّ خلل أمني أو اتّصالي محتمل.



يشار الى أن وزارة الدّاخليّة، أفادت في بلاغ ليلة أمس الثلاثاء، ان عون أمن قام بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط المعبد حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



وذكر البلاغ أنّ العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. كما أكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون أمن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.







