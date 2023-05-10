تقدم اشغال مشروع بناء سد ملاق العلوي بنسبة 64 بالمائة وتوقع جاهزيته مع نهاية سنة 2024

تقدمت اشغال انجاز مشروع بناء سد ملاق العلوي بولاية الكاف بنسبة 64 بالمائة وينتظر أن يتم تسليم المشروع مع نهاية العام القادم، وفق ما ورد في البيانات التي قدمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلال جلسة عمل التأمت امس الثلاثاء بمقر الولاية وخصصت لمتابعة تنفيذ المشروع.



وجاء في التقرير الخاص بالمشروع أن نسبة الاشغال تقدمت، رغم تعرض المشروع إلى بعض الصعوبات نتيجة النقص المسجل في التزود ببعض المواد الأساسية كالحصى، وهو ما تسبب في تأخير انجاز بعض العناصر البنيوية للسد، وقد تمت بمناسبة الاجتماع الدعوة إلى معالجة الاشكالات بما فيها المتصلة بالمواد المقطعية وذلك بالترفيع في إنتاجها بما يمكن من الاستجابة لاحتياجات حضيرة المشروع، كما تمت التوصية بدعم نسق الانجاز حتى يتسنى تسلم المشروع في آجاله المحددة مع نهاية 2024



ويعتبر مشروع بناء سد ملاق العلوي من أضخم مشاريع تعبئة الموارد المائية بولاية الكاف بعد سد ملاق الذي أنجز في أواسط القرن الماضي، حيث سيوفر، وفق المعطيات المقدمة، حوالي 200 مليون متر مكعب من الماء، ويساهم في التخفيض من نسبة اخطار الفيضانات التي يمكن ان تطال حوض مجردة السفلي، علاوة على توفير مخزون مائي هام بامكانه المساهمة في التوسع في المساحات السقوية بالولاية وبولاية جندوبة.



وتقدر كلفة المشروع ب190 مليون دينار، موزعة بين قرض دولي وميزانية الدولة، وقد انطلقت الاشغال خلال سنة 2016 ومن المؤمل أن تنتهي في سنة 2024 وفق الجدول الزمني المحدد له



