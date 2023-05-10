دوري أبطال أوروبا : وضعية الدور نصف النهائي

فيما يلي وضعية الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب المباراة التي لعبت امس الثلاثاء :



الثلاثاء :

ريال مدريد (اسبانيا) - مانشستر سيتي (انجلترا) 1-1



الاربعاء :

ميلان (ايطاليا) - انتر ميلان (ايطاليا)



برنامج نصف النهائي أياب :

16 ماي :

انتر ميلان (ايطاليا) - ميلان (ايطاليا)



17 ماي:

مانشستر سيتي (انجلترا) - ريال مدردي (اسبانيا)



و سيقام النهائي يوم 10 جوان في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا .



