دوري أبطال أوروبا : وضعية الدور نصف النهائي

فيما يلي وضعية الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب المباراة التي لعبت امس الثلاثاء :
الثلاثاء :
ريال مدريد (اسبانيا) - مانشستر سيتي (انجلترا) 1-1
الاربعاء :
ميلان (ايطاليا) - انتر ميلان (ايطاليا)
برنامج نصف النهائي أياب :
16 ماي :
انتر ميلان (ايطاليا) - ميلان (ايطاليا)
17 ماي:
مانشستر سيتي (انجلترا) - ريال مدردي (اسبانيا)
و سيقام النهائي يوم 10 جوان في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا .
الثلاثاء :
ريال مدريد (اسبانيا) - مانشستر سيتي (انجلترا) 1-1
الاربعاء :
ميلان (ايطاليا) - انتر ميلان (ايطاليا)
برنامج نصف النهائي أياب :
16 ماي :
انتر ميلان (ايطاليا) - ميلان (ايطاليا)
17 ماي:
مانشستر سيتي (انجلترا) - ريال مدردي (اسبانيا)
و سيقام النهائي يوم 10 جوان في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا .
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