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دوري أبطال أوروبا : وضعية الدور نصف النهائي

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 09:46 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فيما يلي وضعية الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب المباراة التي لعبت امس الثلاثاء :

الثلاثاء :
ريال مدريد (اسبانيا) - مانشستر سيتي (انجلترا) 1-1

الاربعاء :
ميلان (ايطاليا) - انتر ميلان (ايطاليا)

برنامج نصف النهائي أياب :
16 ماي :
انتر ميلان (ايطاليا) - ميلان (ايطاليا)

17 ماي:
مانشستر سيتي (انجلترا) - ريال مدردي (اسبانيا)

و سيقام النهائي يوم 10 جوان في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا .

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