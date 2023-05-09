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تأجيل الإضراب المقرر الأربعاء بالمستشفى الجهوي بتطاوين إلى يوم 13 جوان

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 21:35 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، تأجيل الإضراب المقرر ليوم غد الأربعاء، بالمستشفى الجهوي بتطاوين، إلى يوم 13 جوان 2023.

وجاء هذا القرار، وفق ما ورد بالإعلام بتأجيل الإضراب والصادر اليوم الثلاثاء عن الإتحاد الجهوي والذي تحصل مراسل (وات) في تطاوين على نسخة منه، وذلك في انتظار الرد عن الاستشارة المرفوعة إلى وزارة الصحة.

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